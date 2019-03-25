25.03.2019 13:45

Харьковчане активно приспосабливаются к нововведениям энергорынка - заработал новый сайт

«Харьковэнергосбыт» запустил онлайн-сервис для оплаты услуг



://zbutenergo.kharkov.ua

С началом реформы на энергорынке «продавцом» электроэнергии стало предприятие «Харьковэнергосбыт». Оплачивать квитанции за свет теперь можно на их новом сайте, а оставлять показания счетчика — на онлайн-ресурсе «Харьковоблэнерго».

В «Личном кабинете» последнего оплатить коммунальные счета возможно только, если электроэнергия была потреблена до 1 января 2019 года. Помимо просмотра истории расчетов, здесь доступна услуга по присоединению к электрическим сетям, а также заказ счета на другие платные услуги.

Подсчеты того, сколько «нагорело» ведутся в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт». В профиле вы увидите свою задолженность или переплату, показания счетчика, льготы и субсидии. Также функции позволяют заполнить квитанцию и заплатить онлайн.