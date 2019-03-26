Где в Харькове не будет воды 26 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 26 марта.
Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 26 марта.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 222, ул. Отакара Яроша, 10, ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк) до 20:00 26 марта.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: