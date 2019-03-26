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26.03.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 26 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 26 марта.

Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 26 марта.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 222, ул. Отакара Яроша, 10, ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк) до 20:00 26 марта.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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