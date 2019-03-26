Нацкомиссия оштрафовала Харьковгаз за завышение счетов за газ для населения и обязала сделать перерасчет

В «Региональной газовой компании», куда входят оштрафованные облгазы, не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала еще четырех операторов газораспределительных сетей (ГРС) – «Хмельницкгаз», «Закарпатгаз», «Ивано-Франковскгаз» и «Харьковгаз» на 850 тыс. грн каждого и обязала их до 12 апреля осуществить пересчет платежей бытовым потребителям без учета приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает ряд СМИ.
Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии во вторник.
Согласно им, регулятор обратится в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой провести расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.
В свою очередь в «Региональной газовой компании», куда входят оштрафованные облгазы, не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.
Ранее за неправомерное приведение объемов потребленного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям комиссия оштрафовала «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз» на общую сумму 2,55 млн грн.
Позиция НКРЭКУ по данному вопросу заключается в том, что производственно-технологические потери, которые возникают при разнице условий, при которых оператор ГРС передает газ (при стандартных условиях), а потребитель принимает, учтены в тарифе облгазов.
Как сообщалось, НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам осуществлять доначисления в платежках за газ, возникшие в результате приведения его объемов к стандартным условиям.
Однако облгазы, игнорируя решения комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления.
Из-за этого в начале января 2019 года комиссия обратилась к Государственной регуляторной службе с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля. В марте комиссия приступила к проверке.
Стандартные условия – условия, при которых осуществляется транспортировка и отпуск операторами ГРМ газа – температура воздуха в +20 по Цельсию и абсолютное давление в 760 мм ртутного столба. При этом фактическая температура и давление, при которой учитывают газ счетчики бытовых потребителей, почти всегда отличаются от стандартных условий.
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