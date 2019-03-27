Долги по коммуналке: у кого могут забрать жилье и как это происходит

Кто и при каких условиях может отобрать у гражданина квартиру или дом при задолженности за коммунальтныые услуги, и что делать должнику, чтобы не лишиться жилья, объяснили адвокаты.
По данным Госстата задолженность Украинская по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила почти 63 миллиарда гривен. В декабре же долги населения составляли 55 миллиардов гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 миллиардов.
При большом накоплении долгов, обычно жилая площадь полностью отключается от коммуникаций, в других случаях имущество могут конфисковать – и такие условия прописаны в украинском законодательстве.
Однако юристы отмечают, что это самый крайний случай.
«Законом «Об исполнительном производстве» регламентировано, что взыскание недвижимости, в частности, квартиры или дома, физического лица осуществляется при отсутствии у него достаточных для покрытия задолженности средств или движимого имущества. Поэтому взыскания на жилой дом или квартиру, в которой должник фактически проживает, производится в последнюю очередь. Прежде всего для уплаты долга используются денежные средства и другие ценности должника. При их отсутствии, взыскание происходит за счет ценного движимого имущества, например, автомобиля, бытовой техники и т.п., что можно быстро продать и получить как можно больше», – рассказал адвокат Евгений Ляшук.
Инициировать конфискацию жилья можно, если задолженность превышает 20 размеров минимальной зарплаты – а это более 83 тысяч гривен.
Для того, чтобы забрать за долги квартиру или дом, поставщику жилищно-коммунальных услуг необходимо будет обратиться в суд с заявлением о задолженности гражданина.
«Для конфискации квартиры проводится процедура принудительной продажи с публичных торгов. Этим занимается государственная исполнительная служба или частные исполнители после вынесения судом соответствующего решения о взыскании долга по коммунальным платежам. При этом, исполнителю не обязательно попадать внутрь такой квартиры, достаточно сделать ее оценку и собрать все необходимые документы. О проведении публичных торгов должнику сообщается в обязательном порядке», – объяснил процедуру адвокат Николай Максимов.
Юристы отмечают, что в украинском законодательстве четко прописаны условия, при которых жилье забрать не могут. Если в квартире живут малолетние дети или люди с инвалидностью – это осложняет ситуацию с описанием имущества. Так, выставить жилплощадь на торги смогут только после согласия органов опеки и попечительства. Но согласия никогда не будет, если у родителей несовершеннолетнего ребенка в собственности нет другого помещения для проживания, при этом с условиями не хуже предыдущих.
«Исполнитель прибегает к крайним мерам только тогда, когда должник совсем не реагирует на требования об уплате долга. Если квартира уже выставлена на торги, вернуть ее можно путем погашения всей задолженности до момента продажи квартиры с торгов», – добавил Евгений Ляшук.
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