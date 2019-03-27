27.03.2019 08:39

Долги по коммуналке: у кого могут забрать жилье и как это происходит

Кто и при каких условиях может отобрать у гражданина квартиру или дом при задолженности за коммунальтныые услуги, и что делать должнику, чтобы не лишиться жилья, объяснили адвокаты.



// izvestia.kharkov.ua

По данным Госстата задолженность Украинская по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила почти 63 миллиарда гривен. В декабре же долги населения составляли 55 миллиардов гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 миллиардов.



При большом накоплении долгов, обычно жилая площадь полностью отключается от коммуникаций, в других случаях имущество могут конфисковать – и такие условия прописаны в украинском законодательстве.



Однако юристы отмечают, что это самый крайний случай.



«Законом «Об исполнительном производстве» регламентировано, что взыскание недвижимости, в частности, квартиры или дома, физического лица осуществляется при отсутствии у него достаточных для покрытия задолженности средств или движимого имущества. Поэтому взыскания на жилой дом или квартиру, в которой должник фактически проживает, производится в последнюю очередь. Прежде всего для уплаты долга используются денежные средства и другие ценности должника. При их отсутствии, взыскание происходит за счет ценного движимого имущества, например, автомобиля, бытовой техники и т.п., что можно быстро продать и получить как можно больше», – рассказал адвокат Евгений Ляшук.



Инициировать конфискацию жилья можно, если задолженность превышает 20 размеров минимальной зарплаты – а это более 83 тысяч гривен.



Для того, чтобы забрать за долги квартиру или дом, поставщику жилищно-коммунальных услуг необходимо будет обратиться в суд с заявлением о задолженности гражданина.



«Для конфискации квартиры проводится процедура принудительной продажи с публичных торгов. Этим занимается государственная исполнительная служба или частные исполнители после вынесения судом соответствующего решения о взыскании долга по коммунальным платежам. При этом, исполнителю не обязательно попадать внутрь такой квартиры, достаточно сделать ее оценку и собрать все необходимые документы. О проведении публичных торгов должнику сообщается в обязательном порядке», – объяснил процедуру адвокат Николай Максимов.



Юристы отмечают, что в украинском законодательстве четко прописаны условия, при которых жилье забрать не могут. Если в квартире живут малолетние дети или люди с инвалидностью – это осложняет ситуацию с описанием имущества. Так, выставить жилплощадь на торги смогут только после согласия органов опеки и попечительства. Но согласия никогда не будет, если у родителей несовершеннолетнего ребенка в собственности нет другого помещения для проживания, при этом с условиями не хуже предыдущих.



«Исполнитель прибегает к крайним мерам только тогда, когда должник совсем не реагирует на требования об уплате долга. Если квартира уже выставлена ​​на торги, вернуть ее можно путем погашения всей задолженности до момента продажи квартиры с торгов», – добавил Евгений Ляшук.