27.03.2019 16:20

Правительство официально передало Харькову право формировать тариф на вывоз мусора

Правительство внесло изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов и закрепил за местными властями полномочия по обращению с бытовыми отходами.



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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

«Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением. В правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов», - отметил вице-премьер.

По его словам, в постановлении говорится о формировании тарифов для населения на вывоз, переработку и захоронение бытовых отходов; разработку схем санитарной очистки; отвода земельных участков для строительства заводов по переработке; рекультивацию старых полигонов - на все виды операций в этой сфере. Кроме того, новый порядок предусматривает избрание по конкурсу исполнителя услуг.

При этом Зубко добавил, что новый механизм предоставления населению услуг по обращению с бытовыми отходами соответствует европейской практике и реформе децентрализации.

По его мнению, такие нововведения сформируют конкурентный рынок в сфере обращения с бытовыми отходами, стимулировать внедрение современных методов и технологий, что будет способствовать также улучшению экологического состояния окружающей среды. Кроме того, чиновник отметил, что органы местной власти должны как можно скорее подготовить региональные планы управления отходами, предусмотрено Нацплана управления отходами до 2030 года.

Напомним, на свалках Украины, по данным Минрегионстроя, находилось 95% твердых бытовых отходов. В текущем году - 94,4%.