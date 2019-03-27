27.03.2019 17:47

«Харьковгоргаз» заявил об убыточности тарифа на распределение газа

По итогам прошлого года убыток ПАО «Харьковгаз» от распределения газа составил 65 млн грн.



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По подсчетам компании, в текущем году из-за несбалансированного тарифа убыток составит 150 млн грн убытков, передает ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Таким образом, тариф на распределение природного газа для ПАО «Харьковгоргаз», который утверждает госрегулятор, является планово убыточным», – сказано в сообщении.

В компании пояснили, что для «Харьковгоргаза» основной причиной убытков являются производственно-технологические потери (ПТО). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. В свою очередь операторы газораспределительных сетей (ГРС) осуществляют их, руководствуясь приказами профильного министерства. Необходимый объем составляет более 23 млн куб. м, однако для ПАО «Харьковгоргаз» утверждено только 20 млн. куб. м.

«Но даже их компания не может закупить, из-за заниженной стоимость газа для ПТО в тарифе. То есть источники финансирования, предусмотренные в тарифе, позволяют купить газа в 2 раза меньше, чем необходимо», – подчеркивается в сообщении.

В то же время, как указывают в компании, с момента последнего раза пересмотра тарифа существенно выросли другие статьи расходов. Так, минимальная заработная плата выросла почти в 3 раза с 1 600 грн до 4 173 грн, стоимость топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 грн/литр до 28 грн/литр. Индекс инфляции составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%, выросли почти в 2 раза цены на коммунальные услуги.

«Такая ситуация характерна и для прошлых лет. Вследствие недофинансирования стоимости газа для ПТО компания из года в год накапливает долги. Это, в свою очередь приведет к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получение услуг, предусмотренных тарифом в полном объеме», – подчеркивают в компании.

Напомним, ПАО «Харьковгоргаз» – предприятие, которое осуществляет распределение газа на территории города Харькова. Протяженность распределительных, вводных, внутренних газопроводов и газопроводов-вводов составляет более 8 тысяч километров, ежегодный объем транспортировки природного газа составляет 1,4 млрд кубических метров.

«Харьковгоргаз» обеспечивает природным газом более 500 тыс. домовладений и более 3,5 тыс. промышленных предприятий, организаций, учреждений.