Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 28.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 68 (стояк) до 20:00 28.03.19 г.
день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Главное – проверять информацию и не действовать по наитию, такая тактика принесет хорошие плоды.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
влажн.:
давл.:
ветер: