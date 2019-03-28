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28.03.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 28.03.19 г.

Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 68 (стояк) до 20:00 28.03.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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