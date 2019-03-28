28.03.2019 08:39

Харьковводоканал благоустраивает территории после разрытий

Коммунальщики продолжают работы по весеннему благоустройству территорий – упорядочивают места бывших разрытий. Как в зеленых зонах, так и на дорогах.



// izvestia.kharkov.ua

Завершить восстановительные работы, не означает их закончить. Все необходимо привести в первоначальный вид, то есть упорядочить.



Улица Дудинская, 10 Новобаварский район. Здесь коммунальщики зимой ликвидировали аварийную ситуацию на водопроводе. Сейчас занимаются наведением порядка. Говорят, раньше это мешали сделать погодные условия.



«Проводятся работы по благоустройству на территории после разрытия. В зимний период было устранение аварии и только засыпка. А сейчас возвращаемся на эти места и проводим окончательное благоустройство», – рассказал начальник участка по обслуживанию зданий, сооружений и благоустройства территорий КП «Харьковводоканал» Дмитрий Малий.



Сотрудники "Харьковводоканала" все тщательно засыпали и разровняли. О том, что здесь раньше проводились работы отныне ничего не напоминает.



А это уже Малогончаровская, 10 - здесь разрытия было не в зеленой зоне. Была повреждена сеть под дорогой. Пришлось разрывать. Все сделали. Сейчас укладывают щебень. Затем заасфальтируют.



«Всего за зимний период было раскопано около 900 мест. Уже за март 300 благоустроено, остаётся около 600 разрытий. Все работы планируется завершить до окончания двухмесячника по благоустройству. До конца апреля. Сейчас проводятся работы только по ощебенению, мы готовим все под асфальтировку, которая будет произведена при наступлении устойчивых положительных температур», – объяснил Дмитрий Малий.