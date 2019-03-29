Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 13 (п. №4, стояк) до 20:00 29.03.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 29.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1) до 20:00 29.03.19 г.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
влажн.:
давл.:
ветер: