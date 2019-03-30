Где в Харькове не будет воды 30 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Дарвина, 7 (п. №6) до 20:00 30.03.19 г.
А также:
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.
Хорошо провести день вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе. Звезды благоприятствуют общению, знакомствам – эмоции сегодня будут особенно яркими.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Ежегодно в одну из последних суббот марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
влажн.:
давл.:
ветер: