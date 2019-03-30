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30.03.2019  09:09   

Где в Харькове не будет воды 30 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского  района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дарвина, 7 (п. №6) до 20:00 30.03.19 г.

А также:

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 01.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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