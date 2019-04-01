01.04.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 1 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 1 апреля; ул. Астрономическая, 35-з (п. №3) до 20:00 1 апреля.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 1 апреля.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 20 (п. №4, стояк) до 20:00 1 апреля.



Слободской район:

ул. Ньютона, 115/2 (п. №1) до 17:00 1 апреля.; ул. Достоевского, 2-а (п. №2, стояк) до 20:00 1 апреля.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 1 апреля.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 41 (п. №2, спаренный стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7) до 20:00 1 апреля.