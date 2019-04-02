Где в Харькове не будет воды 2 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №1, п. №2, стояк) до 20:00 02.04.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 02.04.19 г.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: