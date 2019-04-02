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02.04.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 2 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №1, п. №2, стояк) до 20:00 02.04.19 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 02.04.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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