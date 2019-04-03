Где в Харькове не будет воды 3 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 до 20:00 3 апреля.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 3 апреля.
Шевченковский район:
ул. Залесская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Павловская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Самарская (ч/с), ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1), ул. Сумская, 3 (п. №1) до 20:00 3 апреля; ул. Отакара Яроша, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 4 апреля.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажн.:
давл.:
ветер: