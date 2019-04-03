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03.04.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 3 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 до 20:00 3 апреля.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 3 апреля.

Шевченковский район:
ул. Залесская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Павловская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Самарская (ч/с), ул. Новгородская, 8 (п. №4, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1), ул. Сумская, 3 (п. №1) до 20:00 3 апреля; ул. Отакара Яроша, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 4 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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