«ХАРЬКОВГОРГАЗ» опровергает заявление «НАФТОГАЗА» по проверкам НКРЭКУ

ПАО «Харьковгоргаз» отрицает популистские заявления НАК «Нафтогаз Украины» о результатах проверки НКРЭКУ распространенного 2 апреля в СМИ.
ПАО «Харьковгоргаз» выполняет требования действующего законодательства, а именно Закона Украины «О рынке природного газа», Кодекса газораспределительных систем, типового договора на распределение, в части приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям. Что и было установлено в ходе проверки НКРЭКУ.
«Мы не впервые сталкиваемся с попытками «Нафтогаза» исказить информацию, которая распространяется в средствах массовой информации. И воспринимаем это как попытку ухудшить финансовое положение Операторов ГРМ и расшатать ситуацию на рынке природного газа» -отметил Директор коммерческий ПАО «Харьковгоргаз» Антон Яворовский
Выводы проверки НКРЭКУ государственный монополист НАК «Нафтогаз Украины» регулярно использует для дискредитации Операторов ГРМ, еще до окончательного решения регулятора.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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