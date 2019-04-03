03.04.2019 14:41

«ХАРЬКОВГОРГАЗ» опровергает заявление «НАФТОГАЗА» по проверкам НКРЭКУ

ПАО «Харьковгоргаз» отрицает популистские заявления НАК «Нафтогаз Украины» о результатах проверки НКРЭКУ распространенного 2 апреля в СМИ.



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ПАО «Харьковгоргаз» выполняет требования действующего законодательства, а именно Закона Украины «О рынке природного газа», Кодекса газораспределительных систем, типового договора на распределение, в части приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям. Что и было установлено в ходе проверки НКРЭКУ.

«Мы не впервые сталкиваемся с попытками «Нафтогаза» исказить информацию, которая распространяется в средствах массовой информации. И воспринимаем это как попытку ухудшить финансовое положение Операторов ГРМ и расшатать ситуацию на рынке природного газа» -отметил Директор коммерческий ПАО «Харьковгоргаз» Антон Яворовский

Выводы проверки НКРЭКУ государственный монополист НАК «Нафтогаз Украины» регулярно использует для дискредитации Операторов ГРМ, еще до окончательного решения регулятора.