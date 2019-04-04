Где в Харькове не будет воды 4 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 295 до 24:00 4 апреля.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
влажн.:
давл.:
ветер: