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04.04.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 4 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 295 до 24:00 4 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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