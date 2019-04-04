04.04.2019 08:20

В Харькове стартовал весенний этап озеленения города

В городе начали высадку зеленых насаждений. Первые 15 деревьев появились вдоль улицы Клочковской, в районе Ботанического сада.



// izvestia.kharkov.ua

И это только начало, говорят коммунальщики. Только весной специалисты намерены в рамках обустройства зеленых зон высадить деревья практически во всех районах города и вдоль магистралей.



«Первые 15 лип высаживаются на улице Клочковской. Это самые первые деревья. Дальше предусмотрен посадка именно весенняя, первый этап, это более 900 деревьев разных пород. Будут посажены деревья на Академика Павлова, где были снесены деревья, порядка 200 лип мы будем садить, в саду Шевченко предусматривается посадка, будем развивать город», – рассказала заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус.



К тому же, отмечают в профильном департаменте, в последнее время коммунальщики усовершенствовали и сам процесс высадки деревьев, максимально приблизил их к европейским стандартам, в соответствии с действующей городской программы «Замены авариниых и сухостойных деревьев и кустарников, которые достигли возрастного предела».



«Если раньше мы садили деревья возрастом 8 лет, то последние два года высаживаем деревья возрастом 8-15 лет, высота деревьев достигает пяти метров. Ком земли достаточно большой, и посадка таких деревьев происходит путём механизированным. Ну и что говорить, самая основная цель этой программы - это обеспечение жизнедеятельности населения. Недопущение уменьшения площади городских зелёных насаждений города, и обеспечение надлежащего содержания зелёных насаждений, уход, уборка и как результат обеспечение баланса снесенных деревьев и посаженых деревьев», – рассказала Эвелина Станкус.



В период действия программы, с 2015-го по девятнадцатого год, специалистами было обследовано состояние 48-ми тысяч зеленых насаждений. Удалено порядка 6-ти тысяч деревьев, а высажено более 10 000.

В этом году заканчивается срок программы, поэтому вопрос продления ее срока, депутаты планируют вынести на рассмотрение сессии горсовета.