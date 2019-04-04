Более трети харьковчан отказываются платить коммунальные платежи

Региональные статистики 4 апреля опубликовали данные по дисциплине оплат за ЖКХ услуги.
В феврале 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1,3 млрд., что составило 61,4% начисленных за этот период сумм.
За поставки электроэнергии уплачено 189,8 млн.грн. (93,0% начисленных за этот период сумм).
На конец февраля 2019 задолженность населения по оплате
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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