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04.04.2019  12:40   

Более трети харьковчан отказываются платить коммунальные платежи

Региональные статистики 4 апреля опубликовали данные по дисциплине оплат за ЖКХ услуги.


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В феврале 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1,3 млрд., что составило 61,4% начисленных за этот период сумм.

За поставки электроэнергии уплачено 189,8 млн.грн. (93,0% начисленных за этот период сумм).

На конец февраля 2019 задолженность населения по оплате

  • за централизованное отопление и снабжение горячей воды составила 3,7 млрд за поставки природного газа - 3,2 млрд,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 390,3 млн. грн.,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 352,7 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов - 108,9 млн.грн,
  • по поставке электрической энергии - 595,3 млн.грн.
Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  коммунальные, харьков, платежи, задолженность
 
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