04.04.2019 13:49

Коммунальщики продолжают ремонт подъездов в домах харьковчан

Сегодня, 4 апреля, ремонт подъезда и входной группы проводится в жилом доме по ул. Героев Труда, 2/48.



//city.kharkov.ua

Как сообщил начальник отдела технического надзора ПСП «Инженерные сети» Александр Кузьменко, к ремонту подъезда в 16-этажном доме рабочие приступили в конце февраля, и сегодня работы на завершающем этапе.

«В этом доме выполняется целый комплекс работ. В частности, в подъезде были выкрашены стены, упорядочены сети операторов телекоммуникаций, восстановлено освещение на этажах, где установлены новые светильники, проведено остекление окон. Также продолжается ремонт входной группы, в том числе восстанавливаем аварийные ступени», - сообщил Александр Кузьменко.

Завершить работу в подъезде коммунальщики планируют до конца недели.

По данным начальника отдела, с начала этого года работники предприятия отремонтировали в 9 районах города 130 подъездов, еще 150 объектов находятся в работе. В частности, сегодня ремонтные работы ведутся в домах по ул. Героев Труда, 68-а, ул. Золочевской, 27, ул. Паращука, 7 и 13.

Также в процессе восстановления около 60 входов в подъезды. На каждом из объектов работают бригады из двух человек. Ремонт всего подъезда, в зависимости от этажности жилого дома, занимает в среднем месяц.

Напомним, заявку на ремонт подъезда харьковчане могут оставить по номеру Городской информационно-диспетчерской службы «15-62». Отметим, звонки на короткий номер теперь доступны и с мобильных телефонов. Также заявку на восстановление подъезда можно направить в Департамент жилищного хозяйства, адресовать письменное обращение Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу или написать в социальных сетях мэра.