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04.04.2019  13:49   

Коммунальщики продолжают ремонт подъездов в домах харьковчан

Сегодня, 4 апреля, ремонт подъезда и входной группы проводится в жилом доме по ул. Героев Труда, 2/48.


//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник отдела технического надзора ПСП «Инженерные сети» Александр Кузьменко, к ремонту подъезда в 16-этажном доме рабочие приступили в конце февраля, и сегодня работы на завершающем этапе. 
 
«В этом доме выполняется целый комплекс работ. В частности, в подъезде были выкрашены стены, упорядочены сети операторов телекоммуникаций, восстановлено освещение на этажах, где установлены новые светильники, проведено остекление окон. Также продолжается ремонт входной группы, в том числе восстанавливаем аварийные ступени», - сообщил Александр Кузьменко.
 
Завершить работу в подъезде  коммунальщики планируют до конца недели. 
 
По данным начальника отдела, с начала этого года работники  предприятия отремонтировали в 9 районах города 130 подъездов, еще 150 объектов находятся в работе. В частности, сегодня ремонтные работы ведутся в домах по ул. Героев Труда, 68-а, ул. Золочевской, 27, ул. Паращука, 7 и 13. 
 
Также в процессе восстановления около 60 входов в подъезды. На каждом из объектов работают бригады из двух человек. Ремонт всего подъезда, в зависимости от этажности жилого дома, занимает в среднем месяц. 
 
Напомним, заявку на ремонт подъезда харьковчане могут оставить по номеру Городской информационно-диспетчерской службы «15-62». Отметим, звонки на короткий номер теперь доступны и с мобильных телефонов. Также заявку на восстановление подъезда можно направить в Департамент жилищного хозяйства, адресовать письменное обращение  Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу или написать в социальных сетях мэра.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт подъездов, харьков
 
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