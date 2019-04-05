Где в Харькове не будет воды 5 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 5 апреля.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 5 апреля.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк) до 17:00 5 апреля.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 04.04.19 г., пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк) до 20:00 5 апреля.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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