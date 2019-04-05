05.04.2019 08:06

Где в Харькове не будет воды 5 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 5 апреля.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 5 апреля.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк) до 17:00 5 апреля.



Шевченковский район:

ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 04.04.19 г., пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк) до 20:00 5 апреля.

