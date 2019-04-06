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06.04.2019  10:19   

Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №3, стояк) до 20:00 6 апреля.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №3, стояк) до 20:00 6 апреля.

Шевченковский район:
ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 8 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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