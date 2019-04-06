Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №3, стояк) до 20:00 6 апреля.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №3, стояк) до 20:00 6 апреля.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 8 апреля.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
влажн.:
давл.:
ветер: