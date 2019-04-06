Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 апреля Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.