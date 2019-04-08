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08.04.2019  07:52   

Где в Харькове не будет воды 8 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Могилевская (ч/с), пр. Петра Григоренко, 21/1 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 08.04.19 г.; проезд Стадионный, 8/3 (п. №1) до 20:00 08.04.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 308 (п. №8) до 20:00 08.04.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк) до 17:00 08.04.19 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 235 (п. №2) до 20:00 08.04.19 г.

Основянский район: 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), ул. Мирная, 7 (п. №2), ул. Есенина, 11 (п. №2), ул. Алексеевская, 30 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №1) до 20:00 08.04.19 г.

Приносим извинения за временные неудобства.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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