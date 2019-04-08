08.04.2019 07:52

Где в Харькове не будет воды 8 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Могилевская (ч/с), пр. Петра Григоренко, 21/1 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 08.04.19 г.; проезд Стадионный, 8/3 (п. №1) до 20:00 08.04.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 308 (п. №8) до 20:00 08.04.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк) до 17:00 08.04.19 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 235 (п. №2) до 20:00 08.04.19 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 08.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), ул. Мирная, 7 (п. №2), ул. Есенина, 11 (п. №2), ул. Алексеевская, 30 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №1) до 20:00 08.04.19 г.

Приносим извинения за временные неудобства.