Главная Новости ЖКХ Завтра в области закончится отопительный сезон
08.04.2019  11:56   

Завтра в области закончится отопительный сезон

С 9 апреля разрешено прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения.


// Facebook

Соответствующее решение принято в связи с тем, что средняя температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.

Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  отопительный сезон, харьков
 
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