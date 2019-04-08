Завтра в области закончится отопительный сезон

С 9 апреля разрешено прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения.
Соответствующее решение принято в связи с тем, что средняя температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.
Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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