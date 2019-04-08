В Харькове завершается отопительный сезон

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение об окончании отопительного сезона.
Об этом мэр Харькова сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Подписал распоряжение об окончании отопительного сезона», – написал он.
Подробности – позже.
Напомним, что, согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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