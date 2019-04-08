Главная Новости ЖКХ В Харькове завершается отопительный сезон
08.04.2019  11:35   

В Харькове завершается отопительный сезон

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение об окончании отопительного сезона.


// Facebook

Об этом мэр Харькова сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Подписал распоряжение об окончании отопительного сезона», – написал он.

Подробности – позже.

Напомним, что, согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.

Тэги:  отопительный сезон, харьков
 
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