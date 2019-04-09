Где в Харькове не будет воды 9 апреля

В части домов города временно отключено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Старицкого, 16 (п. №2) до 17:00 09.04.19 г.; ул. Сухумская, 11 до 18:00 09.04.19 г., пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 09.04.19 г.
Киевский район:
ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 09.04.19 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 29/1 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №7, стояк) до 20:00 09.04.19 г.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажн.:
давл.:
ветер: