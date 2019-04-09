Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 апреля
09.04.2019  08:15   

Где в Харькове не будет воды 9 апреля

В части домов города временно отключено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Старицкого, 16 (п. №2) до 17:00 09.04.19 г.; ул. Сухумская, 11 до 18:00 09.04.19 г., пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Киевский район: 
ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 09.04.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Танкопия, 29/1 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №7, стояк) до 20:00 09.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 апреля 06.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов 05.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 апреля. Список адресов
 
 

Видео

Европейские партнёры Харькова отметили высокий уровень работы города в совершенствовании инфраструктуры города и безопасности движения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 