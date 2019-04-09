09.04.2019 11:23

Прорыв водопровода на Салтовке: в домах отключили воду, Харьковводоканал обеспечит подвоз автоцистернами

В связи с возникшим повреждением на магистральном трубопроводе по адресу улица Гвардейцев-Широнинцев, 81 сотрудники КП «Харьковводоканал» проводят отключение холодного водоснабжения.



// vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, в настоящее время сотрудниками предприятия выполняются работы по отключению системы холодного водоснабжения, в дальнейшем – приступят к проведению ремонтных работ.

Подвоз воды абонентам будет осуществляться автоцистернами.

КП «Харьковводоканал» приносит извинения за временные неудобства.