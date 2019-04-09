Прорыв водопровода на Салтовке: в домах отключили воду, Харьковводоканал обеспечит подвоз автоцистернами

В связи с возникшим повреждением на магистральном трубопроводе по адресу улица Гвардейцев-Широнинцев, 81 сотрудники КП «Харьковводоканал» проводят отключение холодного водоснабжения.
Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
По его словам, в настоящее время сотрудниками предприятия выполняются работы по отключению системы холодного водоснабжения, в дальнейшем – приступят к проведению ремонтных работ.
Подвоз воды абонентам будет осуществляться автоцистернами.
КП «Харьковводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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