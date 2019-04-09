Главная Новости ЖКХ Прорыв водопровода на Салтовке: в домах отключили воду, Харьковводоканал обеспечит подвоз автоцистернами
09.04.2019  11:23   

Прорыв водопровода на Салтовке: в домах отключили воду, Харьковводоканал обеспечит подвоз автоцистернами

В связи с возникшим повреждением на магистральном трубопроводе по адресу улица Гвардейцев-Широнинцев, 81 сотрудники КП «Харьковводоканал» проводят отключение холодного водоснабжения.


// vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, в настоящее время сотрудниками предприятия выполняются работы по отключению системы холодного водоснабжения, в дальнейшем – приступят к проведению ремонтных работ.

Подвоз воды абонентам будет осуществляться автоцистернами.

КП «Харьковводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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