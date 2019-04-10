Где в Харькове не будет воды 10 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 10.04.19 г.; ул. Искусств (Краснознаменная), 5-а (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.
А также:
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а до 17:00 10.04.19 г.
Основянский район:
ул. Самолетная, 17 (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 75 до 18:00 10.04.19 г.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
влажн.:
давл.:
ветер: