10.04.2019 08:17

Где в Харькове не будет воды 10 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 10.04.19 г.; ул. Искусств (Краснознаменная), 5-а (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

А также:

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а до 17:00 10.04.19 г.

Основянский район:

ул. Самолетная, 17 (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 75 до 18:00 10.04.19 г.