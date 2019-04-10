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10.04.2019  08:17   

Где в Харькове не будет воды 10 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чернышевская, 85/14 (п. №5) до 17:00 10.04.19 г.; ул. Искусств (Краснознаменная), 5-а (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

А также:

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а до 17:00 10.04.19 г.

Основянский район: 
ул. Самолетная, 17 (п. №1) до 20:00 10.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Фонвизина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.04.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 75 до 18:00 10.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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