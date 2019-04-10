10.04.2019 15:40

Монетизированные субсидии-рекордсмены на Харьковщине заставили Минсоцполитики организовать масштабные перепроверки

За март в поселке городского типа Зачепиловка Харьковской области зафиксировано наибольшую сумму назначенной субсидии в размере 24,2 тысячи гривен наличными в месяц.



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Как пояснили в ведомстве, размер назначенной субсидии зависит от размера установленных цен и тарифов на услуги, в частности тарифы поставщиков тепла для лицензиатов НКРЭКУ устанавливается самим регулятором, но значительная часть органов местного самоуправления уполномочены утверждать их самостоятельно.

Анализ таких случаев показал, что размеры установленных тарифов достигают нескольких сот гривень за квадратных метр.

В качестве примера ведомство приводит тариф на услугу централизованного отопления в городе Фастов Киевской области, где согласно решению местного исполкома, тариф составляет 126,54 грн за метр квадратный, а также пгт. Зачепиловка Харьковской области, где тариф составляет 4 255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн за 1 кв. м.

«На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов», - сказано в письме.

В министерстве напомнили, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках социальной нормы жилья, соцнормативов пользования такими услугами и размером обязательного процента платежа, определенного Кабмином.

«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по общей формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного дохода домохозяйства в расчете на одного человека», - сообщает Минсоцполитики.