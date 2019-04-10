10.04.2019 17:40

ОАО «Харьковгаз» и ОАО «Харьковгоргаз» начали проверку качества газа, поставляемую потребителям (ФОТО)

9 апреля на газораспределительном пункте в пгт Высокий Харьковского района (по улице Циалковського) и в Харькове (по улице Лысенко) состоялся отбор проб для определения физико-химических показателей газа.



slk.kh.ua/

ОАО "Харьковгаз" и ОАО "Харьковгоргаз" присоединился к марафону проверок качества газа # здайТеанализ , основанный сайтом 104.ua, 8 апреля.

Всего на Харьковщине, по словам ведущего инженера Мерефянского отделение ПАО «Харьковгаз» Игоря Коломийца отбор проб газа проводят по специальному графику. Всего в области работают более 2 тысяч газораспределительных пунктов, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям.

- Природный газ потребителям доставляется 130 маршрутам в области и имеет различные характеристики, в частности калорийность. Это означает, что семьи, которые проживают в разных районах области могут потреблять одинаковый объем, но энергию от сгорания газа они получат разную, - рассказала пресс-секретарь ОАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.

На предприятии потребителям рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования, ведь это тоже влияет на качество сгорания газа. Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, потребителям необходимо организовать проверку состояния системы вентиляции и дымоходов жилых домов, соблюдать правила безопасности и не привлекать к к ремонту и замене газового оборудования посторонних лиц.

Всего, по информации Ольги Клименко, на аварийные вызовы в области выезжают 146 бригад. Большинство из них связаны с утечкой газа.

После забора, пробы газа отправили в химлаборатории. С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Харьковгаз».