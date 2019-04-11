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11.04.2019  08:17   

Где в Харькове не будет воды 11 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 244 (п. №1), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк) до 20:00 11.04.19 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 п. №1), Салтовское шоссе, 147 (п. №7, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 11.04.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 254 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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