Где в Харькове не будет воды 11 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 244 (п. №1), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 253 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк) до 20:00 11.04.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 п. №1), Салтовское шоссе, 147 (п. №7, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 11.04.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 254 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.04.19 г.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
влажн.:
давл.:
ветер: