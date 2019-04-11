11.04.2019 12:12

Экономия тепла в бюджетных учреждениях: в Харькове запущен пилотный проект

Комплекс энергоэффективных мероприятий, направленных на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и расходов на их оплату, проведут в пяти харьковских школах.



//city.kharkov.ua

Решение о введении закупки энергосервиса и утверждении базовых годовых уровней потребления топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг было принято сегодня, 10 апреля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш, энергосервис – это механизм внедрения энергоэффективных мероприятий за счет инвесторов. В связи с тем, что в городе работает центральная система теплоснабжения, объекты бюджетной сферы не могут в автоматическом режиме регулировать подачу тепла. С помощью энергосервиса эта проблема будет решена путем установки индивидуальных тепловых пунктов, продувки труб и других энергоэффективных мероприятий. В Харькове в таковых нуждаются более 800 объектов.

После проведения экспресс-аудита и предварительного анализа потребления теплоносителя было решено запустить пилотный проект в пяти учреждениях образования Слободского района – школах №44, 91 и 68, а также гимназиях №46 и 82. Планируется, что экономия составит около 1,8 млн грн в год.

«В Украине это очень популярные инновационные энергоэффективные мероприятия, уже заключены договоры на сумму более 300 млн грн. Мы приглашаем инвесторов принять участие в нашем проекте. В скором времени будет объявлен тендер на «ProZorro». Выиграет компания, которая предложит максимальную экономию», - отметил заместитель директора департамента.

Дмитрий Гармаш пояснил, что после того как компания внедрит энергоэффективные мероприятия, будет получать сэкономленные ею средства на протяжении действия договора. Как правило, это четыре-шесть лет. После этого энергоэффективное оборудование останется на балансе школы.

Отметим, после проведения тендера на сессии городского совета будут утверждены условия договора, начать экономить ресурсы планируется уже в новом отопительном сезоне.