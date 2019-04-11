Харьковводоканал готовится к будущей зиме (ФОТО)

Начинаются работы по подготовке водопроводных станций КП «Харьковводоканал» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
«В процессе эксплуатации запорная арматура изнашивается, поэтому в ходе проведения плановых ремонтов мы будем менять все оборудование, которое пришло в негодность, на новое. Мы усиливаем надежность работы станций, чтобы оборудование работало, было исправным, и вода бесперебойно поступала в дома харьковчан. Согласно установленному на предприятии графику работы на всех водопроводных станциях планируем выполнить в течение трех-четырех месяцев. Информацию о планируемых отключениях водоснабжения мы будем размещать на официальном сайте предприятия, в средствах массовой информации заранее до начала проведения работ. Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия», - отметил Владлен Волков.
В частности, насосная станция 25-а будет остановлена в летний период на планово-предупредительный ремонт. Она обеспечивает водой жителей Шевченковского района, в частности Павлово Поля и Алексеевки. Производительность в сутки - 80 тысяч кубометров воды.
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