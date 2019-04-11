Харьковскому ОКП отменяют тарифы на поставку тепла

НКРЕКП обнародовало проект постановления об отмене тарифов на тепло, которое планирует принять 12 апреля 2019 года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 12 апреля 2019 состоится заседание НКРЕКП в форме открытого слушания.
Пунктом 6 повестки дня заседания значится «Об отмене тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды по категориям потребителей: … Харьковское ОКП «Дирекция развития инфраструктуры территории» .
Областное КП известно тем, что на протяжении последних лет поставляло тепловую энергию, в том числе, учебным заведениям пригородов Харькова.
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