Где в Харькове не будет воды 12 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 276-б (п. №1) до 17:00 12.04.19 г.; ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), 50-а (п. №2, стояк) ул. Алексеевская, 14-б (п. №3, стояк) до 20:00 12.04.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 23 (п. №1) до 20:00 12.04.19 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №5,6) до 20:00 12.04.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк) до 17:00 12.04.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №4) до 20:00 12.04.19 г.
Немышлянский район:
ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.19 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 12.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №7, стояк) до 17:00 12.04.19 г.; ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 12.04.19 г.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
влажн.:
давл.:
ветер: