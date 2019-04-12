12.04.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 12 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 276-б (п. №1) до 17:00 12.04.19 г.; ул. Клочковская, 193, 193 (кор. №1,2), ул. Залесская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), 50-а (п. №2, стояк) ул. Алексеевская, 14-б (п. №3, стояк) до 20:00 12.04.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 23 (п. №1) до 20:00 12.04.19 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-и (п. №5,6) до 20:00 12.04.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк) до 17:00 12.04.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а (п. №4) до 20:00 12.04.19 г.

Немышлянский район:

ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.19 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 12.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №7, стояк) до 17:00 12.04.19 г.; ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 12.04.19 г.