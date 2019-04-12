Летние ремонты на водопроводе: в Харькове начнут отключать воду по средам

Суточное отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, водоснабжения временно не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Ново-Даргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.



Полный список адресов, где не будет воды



Телефон для справок: 712-08-40.



Напомним, что в Харькове начались работы по подготовке водопроводных станций КП «Харьковводоканал» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.