Главная Новости ЖКХ Летние ремонты на водопроводе: в Харькове начнут отключать воду по средам
12.04.2019  12:06   

Летние ремонты на водопроводе: в Харькове начнут отключать воду по средам

С 8:00 17 апреля до 8:00 18 апреля будет прекращено водоснабжение в части Новобаварского района.


//vodokanal.kharkov.ua
Суточное отключение воды связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, водоснабжения временно не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Ново-Даргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

Полный список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 712-08-40.

Напомним, что в Харькове начались работы по подготовке водопроводных станций КП «Харьковводоканал» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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