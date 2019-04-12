Летние ремонты на водопроводе: в Харькове начнут отключать воду по средам

С 8:00 17 апреля до 8:00 18 апреля будет прекращено водоснабжение в части Новобаварского района.
Так, водоснабжения временно не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Ново-Даргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.
Полный список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 712-08-40.
Напомним, что в Харькове начались работы по подготовке водопроводных станций КП «Харьковводоканал» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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