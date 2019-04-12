12.04.2019 14:01

Харьковчан просят сообщать о порывах на бесплатный номер

На КП «Харьковводоканал» просят сообщать о повреждениях на сетях на бесплатный номер 15-33.



//vodokanal.kharkov.ua

Теперь харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

«Просим харьковчан с целью максимально оперативного реагирования сообщать на короткий номер обо всех порывах, повреждениях на сетях холодного водоснабжения или водоотведения, или же если увидели открытый люк, течь на проезжей части, зеленой зоне или внутриквартальной дороге. В максимально сжатые сроки бригада предприятия обследует и ликвидирует течь», - сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.

По словам Евгения Дегтяря, также по короткому номеру абоненты предприятия могут передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние вашего лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Звонок поступает в общую диспетчерскую, а потом распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента. После выполнения заявки, абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения.