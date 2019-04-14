14.04.2019 10:01

Где в Харькове не будет воды 14 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), ул. Максимилиановская (Ольминского), 4 (стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, стояк) до 20:00 14 апреля.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 15 апреля.



Новобаварский район:

пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1) до 20:00 14 апреля.



Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк) до 20:00 15 апреля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 67 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Залесская (ч/с) до 20:00 14 апреля.