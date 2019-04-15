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15.04.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 15 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк), ул. Максимилиановская (Ольминского), 4 (стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №1, подъезд), ул. Барабашова, 46-а (п. №3, стояк), ул. Алчевских (Артема), 58  до 20:00 15 апреля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Сергеевская, 8-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 апреля.

Новобаварский район:
пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1), ул. Власенко, 4 (п. №1) до 20:00 15 апреля.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (стояк), ул. Нарвская (ч/с)  до 20:00 15 апреля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 67 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), 4-а (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Залесская (ч/с) до 20:00 15 апреля.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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