15.04.2019 17:38

Часть субсидий харьковчанам не выплатили : известны причины

Из комментариев чиновников следует, что процедуру зарегулировали так, что за этой госпомощью никто не обратился.



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Заместитель главы департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк рассказал, что в течение марта текущего года около 13% получателей государственной помощи, не получающих пенсионные выплаты, не обратились за субсидией в Сбербанк.

«Часть субсидиантов получают субсидии (те, кто не получают пенсии и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Сбербанка «Быстрая копейка». Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены», — сказал он.

Хабатюк отметил, что речь идет о сотнях миллионов гривен субсидий, за которыми никто не пришел.