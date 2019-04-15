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15.04.2019  19:45   

В Харьковском горсовете прошел семинар по ТБО

Мероприятие прошло в рамках Комплексной программы развития местного самоуправления в городе Харькове на 2012-2020 годы для депутатов Харьковского городского совета и работников исполнительных органов городского совета.


//city.kharkov.ua
Во время семинара специалисты Центра повышения квалификации Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Бекетова рассказали об экологических проблемах и современном состоянии сферы обращения с отходами, провели сравнительный анализ технологий обращения с мусором в мире, Украине и Харькове.
 
Особое внимание лекторы обратили на строительство многофункционального комплекса по переработке ТБО в Дергачевском районе, который выведет всю систему обращения с отходами в Харькове на новый уровень.
 
Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак отметил, что поднятая сегодня тема крайне актуальна для города.
 
«Сейчас мы реализуем ряд проектов, которые направлены на повышение безопасности в экологической сфере. Я уверен, что те программы, которые работают, дадут большой позитивный эффект, а мы и дальше будем заниматься улучшением экологии, повышением качества воды, обращения с бытовыми отходами, поскольку это напрямую связано со здоровьем граждан», - сказал Александр Новак.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отходы, семинар, харьков
 
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