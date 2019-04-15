15.04.2019 19:45

В Харьковском горсовете прошел семинар по ТБО

Мероприятие прошло в рамках Комплексной программы развития местного самоуправления в городе Харькове на 2012-2020 годы для депутатов Харьковского городского совета и работников исполнительных органов городского совета.



//city.kharkov.ua

Во время семинара специалисты Центра повышения квалификации Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Бекетова рассказали об экологических проблемах и современном состоянии сферы обращения с отходами, провели сравнительный анализ технологий обращения с мусором в мире, Украине и Харькове.

Особое внимание лекторы обратили на строительство многофункционального комплекса по переработке ТБО в Дергачевском районе, который выведет всю систему обращения с отходами в Харькове на новый уровень.

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак отметил, что поднятая сегодня тема крайне актуальна для города.

«Сейчас мы реализуем ряд проектов, которые направлены на повышение безопасности в экологической сфере. Я уверен, что те программы, которые работают, дадут большой позитивный эффект, а мы и дальше будем заниматься улучшением экологии, повышением качества воды, обращения с бытовыми отходами, поскольку это напрямую связано со здоровьем граждан», - сказал Александр Новак.