Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 16.04.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 16.04.19 г.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
влажн.:
давл.:
ветер: