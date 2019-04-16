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16.04.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 16.04.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 16.04.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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