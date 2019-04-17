17.04.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Героев Труда, 48-е (п. №1, стояк) до 17:00 17.04.19 г.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 до 20:00 17.04.19 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 44 (п. №3, стояк) до 20:00 17.04.19 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 43-б (п. №4, стояк) до 20:00 17.04.19 г.

