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17.04.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Героев Труда, 48-е (п. №1, стояк) до 17:00 17.04.19 г.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 до 20:00 17.04.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 44 (п. №3, стояк) до 20:00 17.04.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 43-б (п. №4, стояк) до 20:00 17.04.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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