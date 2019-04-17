Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Героев Труда, 48-е (п. №1, стояк) до 17:00 17.04.19 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 до 20:00 17.04.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 44 (п. №3, стояк) до 20:00 17.04.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 43-б (п. №4, стояк) до 20:00 17.04.19 г.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
ветер: