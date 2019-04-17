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17.04.2019  15:30   

В Харьковгоргазе рассказали об убытках предприятий

ПАО «Харьковгоргаз» завершило финансовый 2019-й год с убытком в 168 миллионов гривен.


//khgor.104.ua

Такую сумму охвучили на ежегодном собрании акционеров предприятий.

«Уже более двух лет «Харьковгоргаз» заканчивает с убытком. В 2017 году убытки предприятия составили 5,8 млн грн., прошлый год – 168 млн грн. Главной причиной финансовых потерь является заниженный тариф, который существенно не пересматривался несколько лет. Неоднократно к Регулятору направлялись обоснования пересмотра действующего тарифа на услуги распределения природного газа, но тариф до сих пор на уровне 2016 года», – отметила директор финансовый ПАО «Харьковгоргаз» Оксана Кремса.

Согласно отчета, объем распределения природного газа потребителям в 2018 году увеличился на 8,3% или на 114 млн. куб. м газа по сравнению с 2017 годом. План развития газораспределительной системы ПАО «Харьковгоргаз» в 2018 году был направлен в первую очередь на преодоление темпов старения газораспределительной системы Харькова, что позволяет гарантировать надежность и безопасность ее эксплуатации.

Всего для выполнения Инвестиционной программы за прошлый год предприятием потрачено 6533,3 тыс. грн. В том числе за счет амортизационных отчислений выполнение составляет 115% от плана, включая капитальный ремонт газопроводов - 0,234 км., реконструкцию газопроводов - 0,433 км., капитальный ремонт отключающих устройств - 8 шт., реконструкция ШГРП - 5 шт., реконструкция объектов ЭХЗ - 8 шт.

В 2019 году компания планирует продолжить работу по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных систем, улучшение финансового состояния предприятия, надлежащего выполнения инвестиционных программ.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  харьковгоргаз, убытки, харьков
 
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