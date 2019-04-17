В горсовете рассказали о работах по ликвидации порыва на Шевченко

17.04.2019 16:00

В ближайшее время коммунальщики найдут место порыва и приступят к ремонту.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

По его словам, порыв произошел из-за дефекта на магистрали диаметром в метр.

«Коммунальщики сразу же перекрыли подачу и перенаправили воду по другим сетям, так, что дома и учреждения не были отключены», – написал Сидоренко.

Директор департамента доббвил, что в ближайшее время рабочие найдут место порыва и приступят к ремонту. Сколько времени потребуется на устранение дефекта – станет понятно чуть позже.