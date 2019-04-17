Главная Новости ЖКХ В горсовете рассказали о работах по ликвидации порыва на Шевченко
17.04.2019  16:00   

В горсовете рассказали о работах по ликвидации порыва на Шевченко

В ближайшее время коммунальщики найдут место порыва и приступят к ремонту.


// depo.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

По его словам, порыв произошел из-за дефекта на магистрали диаметром в метр.

«Коммунальщики сразу же перекрыли подачу и перенаправили воду по другим сетям, так, что дома и учреждения не были отключены», – написал Сидоренко.

Директор департамента доббвил, что в ближайшее время рабочие найдут место порыва и приступят к ремонту. Сколько времени потребуется на устранение дефекта – станет понятно чуть позже.

 

Тэги:  порыв, ремонт, сидоренко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.04 ЖКХ Коммунальщики города ликвидировали повреждение на водопроводе 23.07 ЖКХ Поселки Жуковского и «Коммунар» с утра без воды. Рабочие устраняют аварию на магистральном водопроводе   22.02 ЖКХ Геннадий Кернес: Работы по устранению аварии на тепломагистрали будут вестись круглосуточно (ФОТО)  
 
 

Видео

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 