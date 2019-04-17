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17.04.2019  16:22   

С 1 мая, помимо введения пени за услуги ЖКХ, правительство избавилось от ответственности за тарифы, переведя стрелки на местные советы

Кабмин усовершенствовал процесс регулирования органами местного самоуправления тарифов на коммунальные услуги с учетом новой редакции Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»


Фото consumer.gov.ua

Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 №291 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 01.06.2011 года №869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Согласно внесенным изменениям, в частности, предполагается ввести ежегодное установление тарифов на плановый период, исключить из состава тарифов затраты на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, предусмотреть возможность учитывать в тарифах на транспортировку тепловой энергии сверхнормативные потери в объеме не выше 10 процентов от расчетных потерь при предсказания лицензиатом мероприятий, связанных со снижением потерь.

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.04.2019 №291 вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины от 9 ноября 2017 № 2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах».

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  услуги, жкх, харьков, местный совет, тарифы, регулирование
 
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