Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов
18.04.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №8) до 20:00 19 апреля.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 244 (стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 18 апреля.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18 апреля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 до 20:00 18 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов 17.04 ЖКХ Часть Новобаварского района на сутки останется без воды: список адресов 16.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 