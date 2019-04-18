Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №8) до 20:00 19 апреля.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 244 (стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 18 апреля.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18 апреля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 до 20:00 18 апреля.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
влажн.:
давл.:
ветер: