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18.04.2019  14:04   

С рекламой наркотиков на домах борются коммунальщики

Акция по закрашиванию на фасадах жилых домов интернет-адресов, где продают наркотики, прошла 18 апреля на пр. Гагарина, 41/2.


Status Quo

Такая работа проводится в городе ежедневно, сообщила заместитель начальника управления по эксплуатации жилого фонда КП «Жилкомсервис» Лариса Рубан. В ней принимают участие бригады подрядных организаций и сотрудники участков КП «Жилкомсервис». Коммунальщики ежедневно делают обход по районам, после выявления надписей закрашивают их краской и на этом месте при помощи трафарета пишут «Я люблю Харьков».

«Вандалы, к сожалению, не только портят фасады зданий, частных домов и ограждения, но их надписи не всегда безобидны. Большинство из этих надписей указывают места, где можно приобрести наркотики, а некоторые рисунки даже призывают к суициду. Поэтому, когда мы обнаруживаем подобные надписи, стараемся их сразу закрасить», - отметила Лариса Рубан.

По ее словам, сегодня в Харькове обрисован адресами так называемых «закладок» каждый второй, а иногда и каждый жилой дом. Бороться с этой проблемой сложно, поскольку после закрашивания одной надписи на этом месте появляется новая.

«Мы не можем предотвратить этот вандализм, поэтому мы обращаемся к харьковчанам, которые могут помочь в этой работе. Если люди придут на участки КП «Жилкомсервис», мы обеспечим их материалами - краской и инвентарем. Харьковчане очень помогут, закрасив надпись хотя бы на одном доме», - сказала Лариса Рубан.

Всего за минувшие две недели коммунальщики очистили от надписей более 400 жилых домов. В частности, сегодня бригады подрядчиков закрашивают надписи на домах и фасадах зданий по ул. Пушкинской и пр. Науки.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  наркотики, закладки, харьков, борьба
 
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