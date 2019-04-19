19.04.2019 08:22

Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Фисановича, 7, 8, 8-а, 9, 14, ул. Ивана Камышева, 5, 7, 13, 15, 21/5, 22, 23, 25, 26, 27, 27-а, 28/10, 29, 30, 31, 32, 34/15, Салтовское шоссе, 59/1, пер. Адыгейский, 3, 4, 5, 7-а, 9, 11, 12, 13, 15, ул. Адыгейская, 3, 5, 7, 7а, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 25 до 18:00 18.04.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3) до 20:00 19.04.19 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 2 (стояк) до 20:00 19.04.19 г.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 19.04.19 г.