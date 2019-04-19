Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Фисановича, 7, 8, 8-а, 9, 14, ул. Ивана Камышева, 5, 7, 13, 15, 21/5, 22, 23, 25, 26, 27, 27-а, 28/10, 29, 30, 31, 32, 34/15, Салтовское шоссе, 59/1, пер. Адыгейский, 3, 4, 5, 7-а, 9, 11, 12, 13, 15, ул. Адыгейская, 3, 5, 7, 7а, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 25 до 18:00 18.04.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3) до 20:00 19.04.19 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 2 (стояк) до 20:00 19.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 19.04.19 г.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
влажн.:
давл.:
ветер: