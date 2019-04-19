Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов
19.04.2019  08:22   

Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Фисановича, 7, 8, 8-а, 9, 14, ул. Ивана Камышева, 5, 7, 13, 15, 21/5, 22, 23, 25, 26, 27, 27-а, 28/10, 29, 30, 31, 32, 34/15, Салтовское шоссе, 59/1, пер. Адыгейский, 3, 4, 5, 7-а, 9, 11, 12, 13, 15, ул. Адыгейская, 3, 5, 7, 7а, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 25 до 18:00 18.04.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3) до 20:00 19.04.19 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 2 (стояк) до 20:00 19.04.19 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 19.04.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов 17.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов 17.04 ЖКХ Часть Новобаварского района на сутки останется без воды: список адресов
 
 

Видео

Гонки роботов: в Харькове состоялась олимпиада "Робофест 2019"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 