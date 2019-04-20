Где в Харькове не будет воды 20 апреля

В части домов города временно отключено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №4, стояк), 74-г (п. №3, стояк) до 20:00 20.04.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк) до 17:00 20.04.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1) до 20:00 20.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 17:00 22.04.19 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 20.04.19 г.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1) до 20:00 20.04.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №6, стояк) до 20:00 20.04.19 г.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
влажн.:
давл.:
ветер: