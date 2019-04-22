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22.04.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 22 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение


https://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №1, стояк) до 17:00 22.04.19 г.; ул. Гарибальди, 3 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк) до 20:00 22.04.19 г.

А также:      

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Новобаварский район: 
б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 133 (п. №5, стояк), въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Огаревская, 16б, 22, ул. Костромская (ч/с), ул. Холодногорская, 10 (п. №3, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №7, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-в (п. №3, спаренный стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №4, стояк), ул. Культуры, 11 (стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 23 (п. №4) до 20:00 22.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключения, харьков, ремонт
 
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