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23.04.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 23 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Плиточная, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 23 апреля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.

Основянский район:
ул. Руставели, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.

Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (стояк), ул. Ромашкина, 8-а (п. №2), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.

Холодногорский район:
ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк) до 20:00 23 апреля.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3) до 20:00 23 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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