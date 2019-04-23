Где в Харькове не будет воды 23 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Плиточная, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 23 апреля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.
Основянский район:
ул. Руставели, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.
Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (стояк), ул. Ромашкина, 8-а (п. №2), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 23 апреля.
Холодногорский район:
ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (стояк) до 20:00 23 апреля.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3) до 20:00 23 апреля.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажн.:
давл.:
ветер: